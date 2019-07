Des touristes fuient une menaçante tempête

Des touristes qui profitaient d’une plage à Tortoreto en Italie ont dû s’enfuir en courant pour échapper une menaçante tempête qui s’amenait.

Francesco Di Giandomenico a filmé la scène digne d’un film alors que des hommes, des femmes et des enfants courent dans tous les sens pour aller se placer en sécurité.

Dans sa vidéo, on peut également voir des nuages menaçants et des bourrasques qui soulèvent du sable et emportent des jouets gonflables.

D’intenses orages ont frappé la côte Adriatique et 30 mm de pluie sont tombés rapidement dans le secteur.