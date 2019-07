Gravement brûlé en sauvant sa nièce d’une maison en feu

Un jeune homme a risqué sa vie pour sortir sa nièce d’une maison en feu, et assure qu’il referait la même chose, malgré les brûlures importantes qui recouvrent maintenant son corps.

Jeudi dernier, quand le feu a éclaté dans la maison de sa sœur à Aberdeen, à mi-chemin entre Seattle et Portland, Derrick Byrd n’a écouté que son courage pour sauver les membres de sa famille : sa sœur Kayla, ses neveux Junior et Rory, et sa nièce Mercedes.

Il était au rez-de-chaussée quand le feu a éclaté, sa sœur à l’étage avec les enfants. Il est sorti et a attrapé les deux jeunes garçons. Mais sa sœur est tombée du petit toit sur lequel elle se trouvait. La fillette a pris peur et s’est réfugiée dans sa chambre. C’est a ce moment que Derrick a couru à l’intérieur pour la sortir du brasier avant qu’il ne soit trop tard.

Après son sauvetage héroïque, il a été transporté par hélicoptère à un hôpital, tout comme Kayla et Junior. Il s’y trouve toujours, gravement brûlé, le corps recouvert de bandages et de pansements.

La maison est une perte totale.

Voici le récit qu’il a livré à la chaîne américaine CNN

«Même si j’ai été brûlé, je ne m’en faisais pas. Je préférais que ce soit moi qui soit brûlé plutôt qu’elle. Elle est jeune. Elle a encore beaucoup de choses devant elle. C’est une bonne enfant.»

«Elle criait mon nom. Je ne pouvais pas la laisser là. Je ne pouvais pas laisser ma nièce mourir. J’ai couru jusqu’en haut des marches et j’ai passé au travers du feu. Je pouvais le sentir me brûler. J’ai enlevé ma chemise et je l’ai placé autour de son visage, pour éviter qu’elle respire de la fumée. Je l’ai ensuite transporté à l’extérieur aussi vite que je le pouvais.»

«Je ne peux pas dire que je suis un héros. Je peux juste dire que je ne pouvais pas laisser mourir ma nièce et mes neveux.»

«Je le ferais à nouveau, vraiment. Je m’en fous. Je le referais. Je courrais à l’intérieur et je le referais, même si j’étais brûlé encore pire ou si je mourais.»