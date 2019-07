Grève majeure dans les parcs de la SÉPAQ pendant les vacances de la construction

Les vacances de la construction seront bouleversées dans plusieurs parcs nationaux de la SÉPAQ, les employés syndiqués ayant voté à 94% pour le déclenchement d’une grève générale qui touchera 23 parcs dès le samedi 20 juillet.

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) a confirmé la mise en place de ces nouveaux moyens de pression en point de presse ce matin. Au total, ce sont 1500 employés qui seront en débrayage durant la période de grand achalandage.

Le syndicat réclame une révision de la hausse salariale proposée par le gouvernement et actuellement qualifiée de «ridicule», à moins de 1% par année.

«Les augmentations de salaire proposées ne couvrent même pas l’augmentation du coût de la vie. Nous avons des téléphonistes-réceptionnistes, des journaliers, des conseillers aux ventes, des jardiniers, des préposés à l’accueil, des guides accompagnateurs et bien d’autres corps d’emplois qui gagnent entre 13 et 14$ par heure, en plus d’avoir un travail saisonnier. Ils méritent de meilleurs salaires. Il n’est plus question, pour eux, de s’appauvrir année après année», insiste le président du SFPQ, Christian Daigle, accusant François Legault d’être «insensible à la réalité des petits salariés du Québec».

La grève débutera un peu plus tôt, soit le 17 juillet, au parc de la Chute-Montmorency, au siège social, au camping des Voltigeurs et aux centres touristiques Lac-Kénogami et Lac-Simon.

Liste des parcs touchés par la grève générale qui débute le 20 juillet:

Parc national d’Aiguebelle

Parc national du Bic

Parc national Frontenac

Parc national de la Gaspésie

Parc national des Grands-Jardins

Parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé

Parc national des Îles-de-Boucherville

Parc national de la Jacques-Cartier

Parc national Miguasha

Parc national du Mont-Mégantic

Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Parc national d’Anticosti

Parc national de Plaisance

Parc national du Lac-Témiscouata

Parc national d’Opémican

Parc national du Mont-Orford

Parc national du Mont-Saint-Bruno

Parc national du Mont-Tremblant

Parc national des Monts-Vallin

Parc national d’Oka

Parc national de la Pointe-Taillon

Parc national du Saguenay

Parc national de la Yamaska

Gîte du Mont-Albert