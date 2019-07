Jay-Z se lance dans l'industrie du cannabis légal

Jay-Z va se lancer dans l'industrie du cannabis légal. Le chanteur de Empire State of Mind va endosser le rôle de chef de la stratégie marketing de la société Caliva, basée à San José, pour laquelle il travaillera sur la direction créative et l'expansion de la marque.

Le défenseur de la réforme de la justice pénale se concentrera également sur les aspects sociaux de l’industrie de la marijuana, en aidant à former des anciens détenus pour les aider à retrouver du travail. «Tout ce que je fais, je veux le faire correctement et au plus haut niveau, a partagé Jay-Z dans un communiqué. Avec tout le potentiel de l'industrie du cannabis, l'expertise et l'éthique de Caliva en font les meilleurs partenaires pour ce projet. Nous voulons créer quelque chose d'extraordinaire, nous amuser, faire le bien et emmener des gens dans ce voyage.»

Le PDG de Caliva, Dennis O'Malley, a révélé que c’était la star du rap qui avait contacté la société. «Le fait que Jay-Z ait demandé à Caliva de devenir partenaire nous emplit d'humilité et confirme notre mission : être le nom le plus fiable dans le monde du cannabis, a déclaré le directeur. Nous pensons que ce partenariat est sans précédent dans ce domaine et dans toute autre entreprise et nous ne pourrions être plus heureux de travailler avec lui et de l'avoir comme chef de la stratégie marketing.»