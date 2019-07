La réadaptation de David Saint-Jacques va bon train

David Saint-Jacques réapprend à vivre sur terre. Après ses six mois dans l'espace, l'astronaute a été accueilli en héros à l'Agence spatiale canadienne, à Saint-Hubert, mercredi.

«Je suis revenu dans ma famille et maintenant, je reviens un peu dans mon équipe. La boucle est bouclée», a-t-il avoué à la foule venue l’applaudir et écouter ses anecdotes.

La Terre, avec sa couche d'atmosphère et ses océans ont grandement impressionné le Québécois : «quand on regarde la Station, on se dit [...] c'est une machine incroyable qui nous garde en vie. On est six en vie dans l'espace grâce à ça. Mais quand on regarde la Terre, on se dit: ‘’ça, c'est hallucinant! Ça garde en vie des milliards de personnes’’».

L'astronaute a maintenant envie de voyager sur Terre, mais en attendant, il redécouvre les petits plaisirs de la vie. Il a entre autres mentionné «la joie d'avoir des amis, une famille, de pouvoir marcher dehors, de pouvoir croquer dans une pomme fraîche et d'avoir le vent dans le visage».

Rétabli à Noël

Revenu sur Terre le 24 juin dernier, David Saint-Jacques ressent pourtant encore les effets de la gravité: après plus de six mois en apesanteur, tout son sang a tendance à descendre dans ses jambes.

Il compare maintenant sa réadaptation à un retour progressif au travail.

«Un moment marquant, c'était [...] quand j'ai osé prendre ma fille sur mes épaules. On est allé jouer au parc, puis je me disais: je pense que je suis capable. Je me sens assez stable. Personnellement, c'était ma ligne: ça voulait dire que je suis revenu.»

David Saint-Jacques est déjà reparti pour Houston, où il aura beaucoup à faire: il doit renouveler ses certifications de pilotage, par exemple, et compléter sa rééducation.

Il pense être complètement rétabli à Noël.

Le Québécois a passé un total 204 jours dans la Station spatiale internationale.