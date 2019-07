Le camp des Raptors aura lieu à Québec

Les Raptors de Toronto tiendront leur prochain camp d'entraînement au PEPS de l'Université Laval du 29 septembre au 3 octobre, ont-ils annoncé mercredi.

Le club ontarien s’entraînera à huis-clos du 29 septembre au 2 octobre. Il tiendra ensuite une pratique ouverte au public à l’Amphithéâtre gymnase Desjardins-Université Laval lors de leur dernière journée à Québec. La présence des Raptors, champions en titre de la NBA, est une première dans la Vieille Capitale et ce sera aussi la première fois qu’une ville de la Belle Province accueillera leur camp.

«Nous sommes la seule équipe de la NBA au Canada et il est important pour nous de visiter des villes où nous ne sommes jamais allés auparavant, a déclaré l’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, dans un communiqué. Nous avons hâte de découvrir l’ambiance unique de la ville de Québec et de profiter des installations de l’Université Laval, qui est reconnue comme une puissance sportive au pays.»

La directrice du Service des activités sportives de l’Université Laval et ex-joueuse du Rouge et Or en basketball, Julie Dionne, a pour sa part exprimé sa joie.

«Nous sommes extrêmement heureux et fiers que les champions en titre de la NBA aient choisi le PEPS de l’Université Laval pour tenir une partie de leur prochain camp d’entraînement. Pour l’avancement du basketball dans la ville de Québec et dans la région, c’est extraordinaire que les Raptors de Toronto viennent jouer dans nos installations de qualité exceptionnelle qui bénéficieront par la même occasion d’une importante vitrine.»

Engouement

Le triomphe de Toronto en finale de la NBA cette année a certes incité davantage de sports du Québec à s’intéresser au ballon-panier et cette vague de sympathie ne s’estompera pas prochainement, selon le président des équipes de basketball du Rouge et Or, Charles Fortier.

«La venue des Raptors s’avèrera un événement majeur dans l’histoire du basketball québécois et l’un des moments sportifs importants à Québec, a-t-il dit. L’engouement canadien pour le basketball n’a jamais été aussi fort et la visite des Raptors aura un impact majeur sur la popularité et le développement du sport dans la région.»

Les Raptors comptent trois joueurs francophones: Pascal Siakam, Serge Ibaka et Chris Boucher, de Montréal.

Ce sera la 12e fois que les Raptors tiendront leur camp d’entraînement à l’extérieur de l’Ontario. Ils ont visité Vancouver à cinq reprises, deux fois Halifax et Buffalo, ainsi que Victoria et Treviso, en Italie. Ils ont également disputé des matchs préparatoires à Montréal cinq fois, dont l’an dernier.

Après leur séjour à Québec, les Raptors quitteront pour Tokyo, au Japon, où ils amorceront leur calendrier préparatoire face aux Rockets de Houston.