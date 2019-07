Le prix du pot illégal plonge

Les amateurs de marijuana qui continue de s'approvisionner sur le marché noir, malgré la légalisation de la drogue récréative, paient de moins en moins cher leur gramme de pot, contrairement à ceux qui optent pour les boutiques légales.

Selon des données dévoilées par Statistique Canada mercredi, le prix moyen du gramme de cannabis sur le marché noir au pays a plongé de 4,8 %, passant de 6,23 $ au 1er avril à 5,93 $ au 30 juin. Ces montants sont calculés à l'aide de centaines de prix déclarés par des acheteurs reçus pas l'organisme fédéral.

À l'inverse, le prix moyen dans les boutiques ayant pignon sur rue en toute légalité, comme les magasins de la Société québécoise du cannabis, ont gonflé de 4,3 %, passant de 10,21 $ à 10,65 $, le gramme.

Conséquence de la disparité des prix entre les deux marchés, les Canadiens sont de plus en plus nombreux à renouer avec leur revendeur. En effet, 34 % des personnes sondées au 2e trimestre – contre 27 % au premier trimestre – ont reconnu avoir acheté du cannabis sur le marché noir en donnant pour raison que «le prix du cannabis réglementé est trop élevé». Plus largement, 59 % des répondants ont admis avoir acheté de la marijuana sur le marché noir, peu importe la raison.

L'accessibilité au cannabis légal, elle, ne semble pas poser un grand défi aux amateurs de marijuana, est-il précisé dans l'étude.