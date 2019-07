Le Sommet Canada-Union européenne se tiendra à Montréal la semaine prochaine

Le 17e Sommet Canada-Union européenne (UE) va se dérouler à Montréal les 17 et 18 juillet.

Pendant cette réunion, à laquelle prendra part le président du Conseil européen, Donald Tusk, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, il sera notamment question de solutions pour faire progresser les priorités communes des partenaires à l’heure de l’Accord économique et commercial global (AECG).

Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord en septembre 2017, les échanges ont fait un bond entre le Canada et l’UE. Ainsi, selon les chiffres du fédéral, les exportations canadiennes de marchandises vers l’Europe ont affiché une croissance de 7 % en 2018, à 44,5 milliards $.

Le Sommet Canada-Union européenne se tient dans la métropole québécoise, où depuis l’entrée en vigueur de l’AECG, l’Association des employeurs maritimes a augmenté ses effectifs de 20 % et a embauché 200 nouveaux travailleurs, a-t-on précisé, par communiqué.

Cinquante-cinq pour cent du volume des expéditions du port de Montréal est d’ailleurs lié à l’Europe, qui est le deuxième partenaire du Canada en matière de commerce et d’investissements.

La question des changements climatiques, l’égalité des sexes et la défense de l’ordre international fondé sur des règles figureront également au menu.

«Le Canada et l'Union européenne sont des partenaires, des alliés et des amis proches. L’AECG renforce notre partenariat et aide à créer de bons emplois et de nouvelles opportunités pour les Canadiens et les Européens», a indiqué mercredi le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Le ministre de la Diversification du commerce international, Jim Carr, l'ambassadeur de l'Union européenne Daniel Costello et l'envoyé spécial auprès de l'Union européenne, l’ex-ministre libéral Stéphane Dion, prendront part à cette réunion.