Les cartels mexicains à l’assaut du marché des Hells

Les redoutables cartels mexicains vont bientôt concurrencer les Hells Angels et autres groupes criminels du Canada avec leur méthamphétamine, une drogue de plus en plus populaire au pays.

C’est un scénario envisagé par le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) dans sa plus récente analyse du marché des stupéfiants cette année.

L’agence policière nationale observe « une forte augmentation du trafic et de la consommation de méthamphétamine dans la plupart des régions » du pays depuis cinq ans, sans toutefois chiffrer cette hausse.

Menace importante

La méthamphétamine, la cocaïne et le fentanyl représentent « la menace la plus importante » du marché canadien des drogues en raison de leur demande croissante et de leurs « effets néfastes », d’après ce rapport obtenu par Le Journal.

Au Canada, la clientèle de la méthamphétamine, appelée « pinotte » ou « speed », est surtout alimentée par des laboratoires clandestins situés en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

Toutefois, les cartels mexicains ont réussi à prendre le contrôle de ce marché aux États-Unis, qui « est dorénavant approvisionné principalement par des super-laboratoires mexicains », selon le SCRC.

Ces cartels sont déjà à l’origine de « presque toute la cocaïne » consommée au Québec et dans le reste du Canada.

« Il est probable que la méthamphétamine [mexicaine] s’ajoute aux chaînes d’approvisionnement et de trafic de cocaïne déjà établies, ce qui laisse croire que les groupes du crime organisé canadien seront aux prises avec une compétition accrue », prévoit l’organisme relevant de la GRC.

Reste à voir si cela se ferait avec ou sans violence. Au Québec, les Hells dominent ce créneau, mais les motards font aussi affaire avec les cartels mexicains pour importer de la coke, selon des sources policières.

Société distincte

D’ailleurs, le marché du speed au Québec se distingue du reste du pays.

« La production [...] en cristaux ou en poudre constitue la norme dans l’Ouest du Canada et en Ontario, mais au Québec [...] jusqu’à 95 % de la méthamphétamine sur le marché prend la forme de comprimés », aussi écoulés dans les Maritimes, précise le SCRC.

Cette drogue peu onéreuse est très prisée par les jeunes. Au Québec, un comprimé ayant coûté à peine quelques sous à fabriquer dans des laboratoires clandestins de la province se vend autour de 5 $ dans la rue.

Signe que la production et le trafic de « meth » sont rentables, le nombre de groupes criminels canadiens impliqués dans cette drogue a augmenté de 28 % depuis 2015.

Le crime organisé en chiffres

On dénombrait 145 groupes du crime organisé impliqués dans la méthamphétamine au pays en 2015

Les forces policières en dénombrent maintenant 186

On en compte 33 au Québec, 27 en Alberta, 40 en Ontario et 61 en Colombie-Britannique

Extraits du rapport

« Le fait qu’il est facile de se procurer et de fabriquer de la méthamphétamine joue un grand rôle dans la hausse de la consommation de cette drogue. »

« La méthamphétamine figure maintenant au troisième rang des substances contrôlées les plus saisies [au Canada], précédée du cannabis et de la cocaïne. »

« Malgré les efforts déployés pour réduire l’offre de méthamphétamine, les prix de cette drogue tendent généralement à diminuer au pays, ce qui la rend encore plus attrayante pour les consommateurs. »

« L’offre totale de méthamphétamine dépasse vraisemblablement la demande au pays et le crime organisé continuera d’exporter cette substance [...] en Australie et en Nouvelle-Zélande [où] les prix peuvent être huit fois supérieurs à ceux du Canada. »

– Service canadien de renseignements criminels