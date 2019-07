Mononc' Serge fera vibrer les ruelles d’Hochelaga

Le musicien Mononc' Serge sera en vedette jeudi soir lors du deuxième Show de ruelle de l’été, une série de spectacles qui promettent d’animer comme il se doit le quartier Hochelaga, à Montréal.

«Ce qui m’a donné cette idée-là, c’est le clip de Richard Séguin intitulé "Journée d’Amérique" où il jouait sur un gros "stage" dans un gros festival et, ensuite, on le voyait dans une ruelle avec du monde, a indiqué Patrick Legault, initiateur des Shows de ruelle. Quand j’avais vu ce clip-là à l’époque, je m’étais dit que ce serait une bonne idée de reproduire ça en vrai, d’essayer de faire un show dans une ruelle d’Hochelaga. »

Organisés pour une quatrième édition cet été, les Shows de ruelle d’Hochelaga se tiendront dans la ruelle Gaboury, tout juste adjacente au parc Morgan. Cinq spectacles sont organisés les jeudis soir jusqu’au 22 août, à travers lesquels le quartier s’animera au son des nombreux artistes invités. Un premier show de ruelle a déjà eu lieu le 27 juin dernier, alors que la troupe du Cirque Alfonse s’est produite en spectacle.

«Le mandat, c’est d’offrir des shows de qualité gratuits aux habitants d’Hochelaga, a poursuivi Patrick Legault, également responsable de la programmation et directeur des ventes à la Société de développement commercial d’Hochelaga-Maisonneuve. On s’est dit, essayons d’attirer du monde sur les artères commerciales pour que les gens viennent au show, qu’ils aient du plaisir, et qu’après ça, ils sortent sur la rue Sainte-Catherine ou la rue Ontario.»

Les événements ont toujours connu un immense succès, le quartier ayant littéralement adopté la formule depuis la première édition en 2015.

«Au départ, on se demandait si ça allait troubler la quiétude des gens qui sont dans la ruelle et donc on leur a demandé leur avis, mais tout le monde était partant, et là, c’est rendu que c’est un événement pour eux aussi. Ils ouvrent les portes de leurs cours, ils ont des amis qui viennent voir les shows, et les gens qui sont dans la ruelle regardent par la fenêtre», a poursuivi le responsable à la programmation.

Mononc’ Serge

Pour le deuxième show de l’été, c’est le musicien Mononc’ Serge qui aura le mandat de faire vibrer Hochelaga. Ce sera une deuxième expérience pour l’artiste qui avait déjà joué dans la ruelle Gaboury en 2016.

«C’est un show qui est en plein jour, de 18 h 30 à 19 h 30, il fait clair, y’a toujours un côté un peu à la bonne franquette, soutient Mononc’ Serge. Ce n’est pas non plus une grosse scène comme aux Francos par exemple, les gens sont proches. C’est quelque chose de plus petit, intime, quelque chose de plus informel qui rend ça vraiment sympathique.»

Le show de ruelle de Mononc’ Serge s'amorcera avec de l'animation et un BBQ dès 17 h dans la ruelle Gaboury, tout près du parc Morgan, tandis que l'artiste montera sur scène à 18 h 30. Les trois autres shows de ruelle, qui accueilleront les musiciens Patrice Michaud, Philippe Brach et le groupe Qualité Motel, auront lieu cet été jusqu'au 22 août.