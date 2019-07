Des milliers d'entrepreneurs présents au Startupfest de Montréal

La neuvième édition du Startupfest de Montréal se tient actuellement au parc Jean-Drapeau.

Près de 7000 personnes sont rassemblées pour ce festival qui est l’un des plus importants pour les jeunes entrepreneurs du monde entier.

L’ADN de l’événement est de créer des rencontres, générer des alliances, présenter des investisseurs à de jeunes entrepreneurs qui ont de bonnes idées et qui cherchent des façons de la commercialiser.

Parmi les nombreuses activités présentées sur place, les jeunes entrepreneurs peuvent notamment participer à un concours proposé par Québecor et Vidéotron et présenter leurs idées et initiatives.

Un prix de 50 000 dollars sera remis au projet retenu. Québecor s’engage aussi à faire du mentorat, offrir des conseils et octroyer des mandats aux entrepreneurs gagnants de ce concours.

Québecor aide depuis plusieurs années les startups du Québec.

«Si on recule il y a 10 ans, il y avait très peu de startups, notamment parce que l’écosystème n’existait pas à Montréal», explique le vice-président opportunités d’affaires chez Québecor, André Maynard.

«Québecor a été une des premières entreprises à s’impliquer au niveau de l’écosystème et à les supporter. C’est là que ça a fait boule de neige et que les startups se sont mis à croitre.»

L’an dernier, ce sont près de 1,5 milliard de dollars qui ont été investis en capital de risque dans des entreprises en démarrage au Québec.