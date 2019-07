EN VIDÉO | Des rats ont envahi leur immeuble à logements

Les locataires d’un immeuble géré par l’Office municipal de l’habitation (OMH) se plaignent de la présence de rats. Selon ce qu’ils ont rapporté à scoop@tva.ca, les rongeurs ont envahi leur bâtiment.

La vidéo filmée par une famille québécoise d’origine colombienne dans le secteur de l’avenue Coloniale, près de Prince-Arthur et de Bullion, dans l’arrondissement Plateau-Mont-Royal, laisse peu de place à l’interprétation.

On y voit les rats déambuler sans gêne via la rampe d’escalier. Ils descendent et montent les étages.

Des rongeurs, c’est le genre de voisins qu’on ne veut pas, se plaint Liliane Vasquez, qui habite là et qui demande aux gestionnaires de l’immeuble d’intervenir pour mettre fin au problème.

Mais les éradiquer relève de l’impossible, admet l’OMH. Son porte-parole, Martin Després, confirme qu’une demande d’intervention a été faite il y a quelques semaines pour l’immeuble du 3625 de l’avenue Coloniale.

Selon M. Després, ce type de problème est souvent attribuable aux travaux de construction réalisés par les entrepreneurs qui creusent des trous dans les rues pour réparer les conduites d’aqueduc et d’égout. Les rats sortent par la rue éventrée et, malheureusement, se réfugient souvent dans les immeubles habités par les citoyens.

L’OMH dit que des exterminateurs sont intervenus sur l’avenue Coloniale. Du poison à rats a été placé près de l’immeuble. Des trous à l’extérieur ont aussi été bouchés pour éviter que les rats s’infiltrent dans l’immeuble.

D’autres interventions sont également prévues au cours des prochains jours.