Jus de céleri: aliment miracle ou arnaque?

Les Québécois ont à cœur leur santé et de plus en plus, on intègre dans notre quotidien de meilleures habitudes de vie.

On s’entraîne, on prend parfois les escaliers au lieu de l’ascenseur, et surtout, on tente de mieux s’alimenter.

La tendance forte est celle des jus verts, et plus récemment le jus de céleri.

C’est un américain Anthony Willams qui lancé la tendance du jus de céleri. Il a raconté sur un blogue à quel point la consommation de jus de céleri avait marqué son enfance, et à quel point il était en santé.

Relayé par l’actrice Gwyneth Paltrow, le message de Williams a fait le tour du monde, mais aussi et surtout, sur les réseaux sociaux.

Anthony Williams a aujourd’hui plus de 2 millions d’adeptes sur Instagram seulement.

Il anime des séances d’informations en direct, écrit des livres, fait de la radio. Il se surnomme le «médium médical», ou «medical medium».

Selon ses dires, le jus de céleri peut prévenir le cancer, réduire le cholestérol, les problèmes d’acné, aider à la perte de poids, notamment.

Quelques vitamines

Mais le jus de céleri est-il réellement santé? Selon le nutritionniste à l’affut des tendances, Hubert Cormier, le jus de céleri a peu d’aspects bénéfiques pour la santé.

Une chose qui semble fonctionner, mais qui n’a pas de fondement scientifique toutefois, la consommation de cette boisson très demandée, pourrait réduire l’acné, selon des milliers de témoignages.

Mode = prix élevé?

Le céleri a aussi beaucoup fait les manchettes parce que son prix était à la hausse au cours des derniers mois. Le prix du céleri a même atteint jusqu’à 5$ à 6$ pour un pied.

Pour fabriquer 500 ml de jus de céleri quotidiennement, la dose recommandée par Anthony Williams, il faut un pied complet de céleri passé dans l’extracteur à jus.

La mode a certainement fait augmenter la demande pour cet aliment, mais pour Sylvain Charlebois, professeur en distribution et en politique agroalimentaire à l'Université Dalhousie d'Halifax, les modes ne dictent pas réellement le prix des aliments.

Pour les experts, on obtient beaucoup plus de vertus nutritionnelles en mangeant beaucoup de légumes verts, au moins dans la moitié de l’assiette, à tous les repas.

Voyez le reportage complet dans la vidéo ci-dessus.