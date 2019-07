Le père de Martine St-Clair est décédé

La chanteuse Martine St-Clair a eu la douleur de perdre son père, Charles Nault, mercredi.

L’interprète de «Ce soir l’amour est dans tes yeux» et «Lavez, lavez», née Martine Nault, a annoncé la triste nouvelle sur sa page Facebook et par voie de communiqué, jeudi, voulant rendre hommage «à son inspiration et son plus grand admirateur de la première heure».

«Mon coeur pleure. Mon père. Mon pilier, mon baromètre, mon Rocky 1-2-3. Il est parti rejoindre son bout du ciel. Tu t'es relevé tellement de fois. Il y a quelques mois, tu as survécu à cette chirurgie si délicate. On a fait cette réhabilitation ensemble. Cette fois-ci, une chute si stupide a décidé de ton sort. Je ne te ferai plus tes cafés qui nous permettaient de parler de tout et de rien. Tu commentais mes derniers tableaux comme un amoureux de l'art. Tous mes bons coups, on les rêvait ensemble. Je fais quoi maintenant? Je vais faire ce que tu souhaiterais que je fasse, continuer d'aimer la vie, créer. Penser à toi encore et encore. Merci pour ton amour sans fin mon papi d'amour! - Ta Martine xxx», a écrit Martine St-Clair.

L’attaché de presse de l’artiste, Pierre-Paul Boisvert, de PUR Communications, a précisé à l’Agence QMI que le décès de l’homme avait été entraîné par une mauvaise chute à l’hôpital, tout en spécifiant que Martine St-Clair ne désirait pas donner davantage de détails sur les circonstances de l’événement.

Celle-ci a d’ailleurs mentionné, dans son envoi aux médias, qu’elle souhaitait vivre ce moment «dans l’intimité avec sa famille» et qu’elle n’accordera aucune entrevue sur le sujet.

Professionnellement, Martine St-Clair se consacre présentement à la préparation et aux répétitions de projets qui seront dévoilés à l’automne.