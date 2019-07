«Vive ton courage» permet d’amasser 15 000$

Le spectacle «Vive ton courage», qui clôturait la deuxième édition du festival Grand Montréal Comique, samedi dernier, le 6 juillet, a permis d’amasser la somme de 15 000$, qui sera redistribuée en parts égales entre trois organismes venant en aide aux victimes d’agressions sexuelles.

C’est en effet au profit des CALACS (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel), de la Fondation Marie-Vincent et de La Traversée qu’est organisé le collectif «Vive ton courage» depuis deux ans.

Les Martin Petit, Patrick Groulx, Mélanie Couture, Korine Côté, Guillaume Wagner, Yves Pelletier, Anaïs Favron et autres humoristes qui ont participé à l’événement animé par Salomé Corbo et François Massicotte l’ont fait bénévolement, en soutien à la cause.

L’Olympia avait également été prêté gratuitement pour l’occasion et, sur place, étaient vendus des t-shirts arborant un dessin de femme forte, créé spécialement par Stéphane Rousseau pour «Vive ton courage».

Succès à Terrebonne

Par ailleurs, le deuxième Grand Montréal Comique a été marqué par l’implantation d’un volet du festival à Terrebonne, où 5000 curieux ont assisté au grand spectacle extérieur gratuit chauffé par Jérémy Demay, dimanche dernier, le 7 juillet.

Entre autres nouveautés, la mise sur pied de l’Équipe nationale de «stand up» et du Coconut Comédie Club ont attiré l’attention, et Patrick Groulx et ses anciens comparses du «Groux Luxe» ont célébré les 15 ans de l’émission avec un rassemblement d’adeptes de 24 heures à l’Olympia.

Au total, le Grand Montréal Comique 2019 a rallié plus de 160 humoristes dans plus de 75 spectacles, dans six villes.

«Ce jeune festival dégage un amour de l'humour bien réel, c'est avec cette approche authentique qu'il va faire sa marque», a déclaré Martin Petit, co-initiateur et président du conseil d'administration du Grand Montréal Comique, par voie de communiqué.

Une troisième édition du Grand Montréal Comique, dont les dates seront dévoilées sous peu, est déjà en préparation.