Des services affectés au Mont-Mégantic en cas de grève

Une grève des employés de la SÉPAQ pendant les vacances de la construction affecterait plusieurs services et activités du parc national Mont-Mégantic.

L’ASTROLab serait fermé au public, la location de vélos serait impossible, et les nombreuses activités de découvertes seraient annulées.

Les employés syndiqués ont voté à 94% pour le déclenchement d’une grève générale qui touchera les 23 parcs dès le samedi 20 juillet.

Au parc du Mont-Mégantic, entre 4 et 5 employés sont nécessaires de jour, et 9 ou 10 de soir afin d’assurer la tenue des activités affectées, et le parc ne serait pas en mesure de combler le manque de personnel.

La SÉPAQ précise dans un communiqué qu’«une compensation sera appliquée à la facture des usagers advenant que leur séjour soit affecté.»

Les sentiers pédestres demeureront accessibles et l’hébergement sera maintenu, malgré des services restreints.

Des visiteurs à Notre-Dame-des-Bois déplorent cette menace de grève, sans blâmer les employés pour autant.

«Toutes nos vacances sont déjà planifiées, c’est difficile de tout défaire à cause d’une grève», se désole une vacancière rencontrée par TVANouvelles.

Le parc national Mont-Mégantic accueille chaque année des milliers de visiteurs provenant du Québec et d’ailleurs.