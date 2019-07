Entrave majeure sur la route 138 près de Forestville

Un énorme chantier sur la route 138 sur la Côte-Nord force les automobilistes à faire preuve de patience à Colombier, près de Forestville.

Quand les employés sont au travail sur ce chantier, les automobilistes peuvent parfois s’attendre à des temps d’attente allant jusqu’à 30 minutes, selon le ministère des Transports.

«On est en région alors on n’a pas le choix d’être patient», lance une automobiliste.

«Je dirais qu’on a un chalet dans le coin et on passe ici environ une fois par semaine. C’est jusqu’au mois de septembre alors on fait avec», ajoute un villégiateur.

Des automobilistes compréhensifs face à un chantier dont la facture s’élève à près de 6 millions de dollars et qui s’étend sur 4 kilomètres.

«Ça peut arriver, à certains endroits, à certains moments, qu’il y ait 30 minutes d’attente», admet Sarah Gaudreault, conseillère en communication au MTQ.

«Par contre, si l’on fait des entraves qui ont cette durée-là, c’est pour la sécurité des travailleurs et les opérations.»

Il s’agit de travaux qui nécessitent des excavations importantes, pour refaire les ponceaux et pour enlever de l’argile.

Le chantier doit se terminer en septembre, selon le MTQ qui prévoit un autre chantier de 7 kilomètres de long sur la route 138.