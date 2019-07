La SÉPAQ multiplie les annonces en marge des moyens de pression

Le parc de la Chute-Montmorency sera l'objet d'un investissement de 33,6 M$ pour mettre davantage en relief ses attraits patrimoniaux.

L'annonce a été faite ce matin par le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, la vice-première ministre Geneviève Guilbaut et le PDG de la SÉPAQ, Jacques Caron.



Le trio a été accueilli à l'entrée du Manoir Montmorency par des employés de la SÉPAQ, qui menacent de déclencher une grève à l'aube des vacances de la construction.



En plus d'assurer la mise en valeur patrimoniale du site, la somme devrait également permettre de consolider la capacité d'accueil du parc.