Lil Pump ne sera pas au Festival d'été de Québec

Le rappeur Lil Pump ratera son rendez-vous avec ses fans de Québec, ce soir, sur les plaines d’Abraham, parce qu’il n’a pu prendre son vol vers Québec.

«J’ai été détenu par la police plus tôt et je n’ai pu prendre mon avion vers le Canada. Désolé tout le monde, on va se reprendre», a fait savoir Lil Pump dans une story Instragram.

Lil Pump devrait se produire à 21h, tout juste avant la tête d’affiche de la soirée hip-hop sur les Plaines, Logic.

C’est le groupe de Québec Alaclair Ensemble qui frappera en relève. Le collectif lancera la soirée, suivi de Jazz Cartier et Gucci Mane.

«Nous sommes évidemment déçus de la situation, mais au final, la qualité de la programmation des AFTER FEQ, qui affichent pratiquement complets à tous les soirs, nous aura permis d’offrir Alaclair Ensemble à un plus grand nombre de gens. Nous sommes confiants que ce nouvel alignement pour la soirée hip-hop saura plaire aux fans», a déclaré le programmateur Louis Bellavance, par voie de communiqué.