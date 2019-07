Rio Tinto tente de régler un problème de bruit au Complexe Jonquière

Rio Tinto compte régler le problème de bruit qui irrite depuis plus d’un mois des citoyens du secteur Arvida, à Saguenay.

Vendredi, l’entreprise effectuait des tests pour tenter de trouver une solution.

Les citoyens qui résident près du Complexe Jonquière de Rio Tinto sont exaspérés par un bruit sourd et constant qui se fait entendre jour et nuit depuis plusieurs semaines.

Rio Tinto explique que le bruit en question provient de ventilateurs sur des épurateurs, qui visent à réduire la propagation de poussière. Or, les ventilateurs sont finalement plus bruyants que prévu.

Rio Tinto a déjà mandaté une firme spécialisée qui a analysé la situation jeudi.

Des tests sont effectués pour trouver une solution au problème le plus rapidement possible afin que la qualité de vie des citoyens ne soit plus affectée.

«On fait des tests sur un ventilateur. Si les tests sont concluants, on appliquera ces mesures-là aux autres. Sinon, on va continuer à chercher des solutions. Notre objectif, c’est vraiment de minimiser les impacts sur la communauté, sur nos voisins», a expliqué la porte-parole de Rio Tinto, Claudine Gagnon.