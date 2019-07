Son fils lui vole 2000$ pour jouer à Fortnite

Une femme s’est confiée à QUB radio vendredi relativement à son fils qui a utilisé sa carte de crédit pour jouer en ligne à Fortnite. Il a dépensé 2000$ sans avoir obtenu l'autorisation de sa mère.

L’enfant au tempérament «un peu solitaire» et «réservé» voulait acheter des cadeaux pour obtenir l’amitié des autres joueurs.

GP215

«En recevant des cadeaux de certains joueurs [...], il a embarqué dans le cycle, c’est-à-dire: "moi aussi je dois en donner à des joueurs et si je veux me faire aimer et avoir un plus grand nombre de bassins de joueurs avec lequel je peux jouer et créer des liens bien il faut que j’en donne aussi à eux autres”», a expliqué la mère de famille lors de l’émission «Avocats à la barre».

N’ayant pas l’âge d’être sur le marché du travail, le jeune commencera à travailler l’an prochain afin de rembourser sa dette.

La mère, démunie devant son enfant qui ne ressent aucune envie pour les sports et les amitiés réelles, s’est tournée vers le Centre Cyber-Aide afin d’obtenir du support et trouver des solutions à la dépendance virtuelle de son fils.

De son côté, l’organisme a rencontré certains ministres afin de proposer une ligne info parents pour encadrer les familles aux prises avec ce genre de problème.