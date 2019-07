Week-end mitigé avant le retour au calme

Après les orages violents qui ont secoué le Québec, jeudi, la fin de semaine s’annonce généralement belle malgré des risques d’averses sur certains secteurs.

Plus aucune veille d’orages violents n’était en vigueur, dans la nuit de jeudi à vendredi.

La journée de vendredi sera mitigée, entre soleil et nuages. À Montréal, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec 40 % de probabilité d’averses tôt le matin. Il fera maximum 25 °C en après-midi avec un humidex de 32. À Québec, une alternance de soleil et de nuages est également prévue, avec 60 % de probabilité d’averses et un risque d’orage. Il fera maximum 25 °C et un humidex de 33.

Samedi, le beau temps sera de retour presque partout. Des averses sont notamment prévues pour Sept-Îles, Gaspé et en Abitibi-Témiscamingue.

À Montréal comme à Québec, la journée sera ensoleillée et il fera 28 °C pour ces deux villes. Dans la nuit de samedi à dimanche, des averses seront toutefois possibles à Montréal et à Québec.

La journée de dimanche sera à la fois ensoleillée et nuageuse à Montréal où il fera 26 °C, tandis qu’à Québec des averses sont prévues au cours de la journée et il fera 24 °C.

La chaleur sera de retour la semaine prochaine, on attend notamment 30 °C à Montréal et 28 °C à Québec.