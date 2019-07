Des meubles et des accessoires en hommage à «Friends»

Le personnage de Phoebe Buffay avait beau ne pas aimer les meubles de Pottery Barn, elle aurait peut-être fait une exception pour leur prochaine collection.

La célèbre chaîne de magasins d’ameublement et de décoration américaine lancera en effet le 30 juillet prochain quelques articles en hommage à la série Friends.

Le meuble d’apothicaire, très semblable à celui que le personnage de Rachel Green achète dans l’épisode «The one with the apothecary table», fera partie de cette collection toute spéciale.

Pottery Barn doit commercialiser aussi quelques objets inspiré du Central Perk, le café où se réunissaient Monica, Rachel, Ross, Joey, Chandler et Phoebe.

La collection contiendra en tout 14 articles rendant hommage à cette série culte qui célèbre cette année son 25e anniversaire. Les prix des meubles et accessoires varieront entre 13 et 1099 dollars.

«The one with the apothecary table»

Dans cet épisode, le 11e de la sixième saison, Rachel achète une table d’apothicaire chez Pottery Barn avant que Monica lui apprenne que Phoebe, sa colocataire du moment, déteste Pottery Barn et ses produits fabriqués en série.

Afin de garder la table, Rachel donc croire à Phoebe que le meuble a été acheté dans un marché aux puces et qu’il date «des jours d’antan». Mais son plan initial est totalement ruiné lorsque Phoebe remarque chez Ross une table parfaitement identique.

L’épisode a originalement été diffusé le 6 janvier 2000 sur les ondes de NBC.