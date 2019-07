Kristin Davis dénonce le racisme subi par ses enfants

La star de Sex and the City Kristin Davis s'est effondrée sur le plateau de Red Table Talk, l'émission Facebook de Jada Pinkett Smith, en évoquant le racisme subi par les deux enfants noirs qu'elle a adoptés. L'actrice évoquait le sujet des adoptions interraciales, et elle a dû lutter pour retenir ses larmes en évoquant la discrimination subie par ses petits.

«C'est dur de verbaliser cela. Gemma a sept ans maintenant. Et quand elle était bébé, je la tenais dans mes bras, et on me disait ''oh, elle fera une bonne joueuse de basket''. Et j'étais là ''C'est un enfant, comment pouvez-vous dire ça sans complexe ? Vraiment ?''», a-t-elle expliqué.

«C'est là que tout à commencé. J'essayais d'être polie, mais c'est dur, et profond. Et comment osent-ils poser des limites à mon enfant?», s'est interrogé Kristin Davis.