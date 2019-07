Limoilou: tabassée en pleine nuit pour une histoire de chiens volés

Une femme soigne des blessures graves après qu’elle se soit fait tabasser par trois individus qui croyaient qu’elle se promenait avec deux chiens volés, dans la nuit de vendredi à samedi, dans l’arrondissement Limoilou.

Les policiers ont été appelés à intervenir en pleine nuit vers 1h40, alors que l’agression se produisait.

Selon les premières informations des policiers, la femme se promenait en compagnie de deux chiens.

Puis, trois individus l’ont aperçu et l’ont passée à tabac pendant un certain moment. Les coups ont été assez violents pour que la dame soit transportée à l’hôpital pour soigner de blessures importantes, indique le lieutenant de la police de Québec, Charles Morneau. On ne craint toutefois pas pour sa vie.

On ignore pour le moment si les chiens ont bel et bien été volés. Il se pourrait également que la femme ait retrouvé les deux chiens alors qu’ils étaient perdus. La lumière sur cette histoire reste à faire par les enquêteurs des crimes majeurs.