Une manifestation pour «la planète qui ne prend pas de vacances»

Une grande manifestation à saveur écologiste réunissait quatre organismes ce samedi à Montréal.

La Planète s'invite au Parlement, La Planète s'invite à l'université, Extinction Rébellion et Pour le futur Montréal s'étaient mobilisés pour dénoncer l’inaction du gouvernement dans le dossier des changements climatiques. La manifestation a quitté le Mont-Royal aux alentours de 14 h.

«Présentement, on a l’impression que monsieur Legault parle des deux côtés de la bouche, a soutenu le porte-parole du mouvement La planète s’invite au Parlement, François Geoffroy. Il continue à pousser pour des projets hyper polluants, comme GNL Québec, et travaille avec les premiers ministres de provinces conservatrices pour aller en cour pour rendre illégale la taxe fédérale sur le carbone. On ne peut pas lui faire confiance.»

Un sit-in mouvementé

L’organisation Exctinction Rebellion a soutenu que 26 manifestants qui faisaient un sit-in pacifique devant le bureau de François Legault à Montréal avaient été arrêtés.

ACTION #Manifencours ! Une action de désobéissance civile non-violente est présentement en cours à Sherbrooke et McGill College. Venez soutenir nos activistes. Votre présence est cruciale pour leur sécurité. #Polqc #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/mGIwEHZ1bi — Extinction Rébellion Québec (@XR_Quebec) 13 juillet 2019

Le service de police de Montréal n’était pas en mesure de confirmer ce chiffre à 20 h puisque la manifestation poursuivait toujours son cours.

Extinction Rébellion est un regroupement international non-violent de citoyens préoccupés par la crise écologique. Dans un communiqué de presse, il soutient que le «faux virage vert de la CAQ ne suffira pas pour limiter les changements climatiques».