Le maire de New York critiqué pour son absence lors de la panne

Le maire de New York Bill de Blasio a fait l'objet de critiques, notamment du gouverneur de l'État, pour son absence lors de la panne géante qui a brièvement privé de courant samedi une partie de Manhattan.

La coupure, qui est intervenue en début de soirée, a affecté quelque 73 000 usagers et plongé dans le noir toute une partie du centre-ouest de Manhattan, notamment plusieurs stations de métro, des théâtres de Broadway et une partie des panneaux lumineux de Times Square.

Le courant est progressivement revenu à partir de 22 heures, avant d'être complètement rétabli aux environs de minuit.

Candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020, Bill de Blasio était samedi en campagne dans l'Iowa, où il avait prévu de passer la nuit.

Informé de la panne, il a d'abord expliqué sur CNN qu'il attendait d'avoir davantage d'éléments pour décider s'il devait rentrer ou non à New York. Cette hésitation lui a valu une première salve de critiques sur les réseaux sociaux.

Interviewé à son tour sur CNN, le gouverneur de l'État de New York Andrew Cuomo a alors mis en cause, à mots couverts, Bill de Blasio.

«Les maires sont importants dans des situations comme celles-là et il faut être sur site», a-t-il estimé. Bien que tous deux démocrates, Bill de Blasio et Andrew Cuomo s'apprécient peu et sont régulièrement en désaccord l'un avec l'autre.

Arrivé samedi à New York alors que la panne était encore en cours, le gouverneur a donné un point de presse alors que le courant commençait à être rétabli.

Le maire a finalement décidé samedi de regagner New York en urgence dans la nuit. «L'important, c'est de tenir le volant, de s'assurer que les choses se mettent en branle et communiquer», a-t-il dit dimanche sur CNN. «J'ai pu faire tout cela tout de suite.»

«Quand vous êtes un maire, un gouverneur, vous devez voyager pour toutes sortes de raisons», s'est-il défendu.

«Je suis (gouverneur) depuis huit ans», a relevé Andrew Cuomo, et «je peux compter sur mes doigts les fois où j'ai quitté l'État.»

«Je pense qu'il est important d'être à un endroit où vous pouvez toujours répondre présent», a-t-il ajouté, «mais chacun est maître de ses décisions politiques.»