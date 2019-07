Les Alouettes congédient leur DG

Les Alouettes de Montréal ont congédié le directeur général Kavis Reed, dimanche, au lendemain d’une victoire face au Rouge et Noir à Ottawa, évoquant un «manquement de nature administrative».

Joe Mack, directeur général adjoint du personnel des joueurs, en collaboration avec l'entraîneur-chef Khari Jones et le directeur des opérations football Patrick Donovan, assureront la gestion quotidienne de l'équipe.

Président et chef de la direction des Alouettes, Patrick Boivin a été longuement questionné par les journalistes lors d’une conférence de presse tenue en après-midi au Stade olympique. Visiblement sur la défensive, il en a dit le moins possible à ses interlocuteurs qui revenaient à la charge avec les mêmes interrogations. Pour l’instant, les raisons du départ de Reed restent nébuleuses.

«C’est un manquement de nature administrative, mais on ne fera pas de procès public, car ce serait totalement inapproprié que je commente sur les raisons de cela», a déclaré Boivin, ajoutant plus tard qu’en dire davantage pourrait «nous exposer au plan légal».

«La Ligue canadienne [LCF] a été consultée, mais ultimement, c’est ma décision, a-t-il poursuivi, tout en précisant que le congédiement n’avait aucun lien avec le processus de vente de la concession.

Ainsi, ce sont des informations ayant été transmises à Boivin durant les récentes semaines qui l’ont incité à limogé le DG. Y avait-il un conflit entre les deux hommes?

«Ma relation avec Kavis était très bonne, mais des accrochages peuvent arriver parfois. [...] C’est normal et c’est bien de se défier mutuellement. Cette décision n’est pas reliée à une question de relations personnelles avec Kavis», a expliqué Boivin, qui ne s’attend pas à effectuer d’autres changements majeurs.

Un séjour désastreux

Reed, 46 ans, a été largement contesté par plusieurs observateurs du football et partisans de l’équipe depuis le début de son règne comme DG en décembre 2016. Les Moineaux ont présenté une fiche de 3-15 lors de la campagne 2017 et un dossier de 4-14 l’année suivante. Cependant, ils ont gagné leurs deux dernières parties pour ramener leur rendement à 2-2 cette saison.

D’ailleurs, aux yeux de Jones, rien ne doit changer.

«Ma plus grande préoccupation, c’est ce qui se passe sur le terrain. Je veux qu’on y ait le meilleur produit. Depuis deux semaines, nous sommes très solides en attaque, en défense et sur les unités spéciales. Tous les gars ont une bonne attitude et je souhaite poursuivre ce qu’on a réalisé dernièrement», a-t-il souligné.

«Ça ne va pas changer beaucoup de choses pour moi. Je vais travailler main dans la main avec Joe, a-t-il ajouté. Les joueurs répondront bien eux aussi, je n’en doute pas.»

Mack prend du galon

Dans un communiqué transmis en avant-midi, les Alouettes ont précisé que Jones sera maintenant responsable de la formation au quotidien. Pour sa part, Mack voit ses responsabilités augmenter.

«Joe Mack supervisera toutes les facettes des opérations football, a déclaré Boivin. Il chapeautera tout ce qui a trait au personnel des joueurs et aux opérations football, incluant le plafond salarial, les contrats, les opérations et la logistique.»

De 1984 à 1987, Mack a été directeur du personnel des joueurs avec les Blue Bombers de Winnipeg, remportant la Coupe Grey à sa première année. Il s'est ensuite joint aux Falcons d'Atlanta en tant que recruteur professionnel. En 1989, il a été embauché à titre de directeur du recrutement professionnel par les Redskins de Washington, qui ont remporté le Super Bowl XXVI, en 1992.

Mack est revenu dans la LCF en 2010 en tant que directeur général et vice-président des opérations football des Blue Bombers, aidant l'équipe à accéder au match de la Coupe Grey en 2011.