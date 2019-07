Un automobiliste fauche trois personnes

Une voiture a fauché trois personnes samedi soir dans un accident à Québec, dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou.

Selon la police, vers 23 h, un accrochage entre deux voitures se produit sur la 4e Avenue, proche de l’intersection avec la 22e Rue.

Le conducteur et la conductrice sont alors sortis de leur véhicule pour discuter de l’accident avec véhémence.

Une troisième personne, témoin de la discussion, décide alors de traverser la rue pour intervenir dans le litige.

C’est à ce moment qu’une voiture qui roulait sur la chaussée a fauché les trois personnes.

Les trois personnes ont subi des blessures graves et ont été emmenées à l’hôpital. Un des deux conducteurs et le passant sont hors de danger.

L’autre conducteur est par contre dans un état très critique et on craint pour sa vie.

L’identité des trois victimes n’a pas été dévoilée.

Le conducteur qui a roulé sur les piétons ne devrait pas être accusé au criminel. Les conditions météorologiques seraient une cause plausible de l’accident, d’après la police, toutefois, une enquête et une reconstitution devront clairement établir la cause.