Desjardins annonce une nouvelle protection pour tous ses membres

Le Mouvement Desjardins a annoncé lundi matin que tous ses membres, particuliers et entreprises, sont maintenant couverts par une nouvelle assurance contre le vol d’identité, et ce, sans avoir à s’inscrire.

«Aujourd'hui, nous lançons un message à tous nos membres, a déclaré en conférence de presse le président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier, afin de rassurer les clients de la coopérative qui a été victime d’une fuite de données personnelles massive au cours des derniers mois. Soyez tranquilles, votre coopérative financière vous protège. Vous êtes victimes d'une fraude, d'un vol d'identité, appelez-nous. Desjardins répondra présent, et nous continuerons de vous accompagner comme nous l'avons toujours fait.»

La nouvelle assurance porte le nom de Protection membres Desjardins.

L’institution a souligné lundi matin que les transactions et les actifs de ses membres sont protégés «comme à l’habitude». «Si des transactions non autorisées étaient réalisées dans leurs comptes, les membres seront remboursés, a précisé Desjardins, lundi. Cette protection financière est fournie par Desjardins, et ce, jusqu'à concurrence des montants que les membres détiennent chez Desjardins.»

Aussi, «le service d'assistance aide les membres victimes d'un vol d'identité à restaurer leur identité, grâce à un accompagnement personnalisé effectué par des avocats œuvrant spécifiquement dans ce domaine». Cette protection ne nécessite pas d’inscription non plus.

De plus, Desjardins offre dorénavant à ses membres une assurance de 50 000 $ «permettant de se faire rembourser des frais encourus dans le cadre d'une démarche de restauration d'identité».

Lundi matin, le Mouvement Desjardins a répété ce qu’il dit depuis qu’il a rendu publique la fuite de données le 20 juin qu’il «n'a pas constaté de hausse récente de la fraude» et qu’«une fuite de renseignements personnels ne signifie pas» que les clients sont ou seront victimes d'un vol d'identité.

Plus de 13% des membres touchés par la fuite se sont inscrits par Equifax. L’institution conseille aux membres touchés de continuer à s’inscrire à ce service.