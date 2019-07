La 52e édition du FEQ comble commerçants et festivaliers

Le rideau est tombé dimanche sur la 52 e édition du Festival d’été, dont la «bonne vieille recette» a su une fois de plus ravir le cœur des festivaliers et remplir les coffres des commerçants.

La dernière soirée à saveur punk rock, menée par Blink-182 et The Offspring, s’est ajoutée aux réussites d’une programmation qui a connu plus de bons coups que de moins bons.