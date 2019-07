Le PDG de Desjardins fait partie des victimes du vol de données

Le PDG de Desjardins Guy Cormier fait lui-même partie des 2,7 millions de membres particuliers touchés par le vol de données, a-t-il indiqué en conférence de presse lundi matin.

« Oui, j’ai reçu ma lettre», a laissé tomber le PDG de Desjardins quelques heures avant la réunion d’urgence du Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes sur le vol de données, à Ottawa.

Vendredi dernier, TVA a révélé que l’ex-président Desjardins, Claude Béland, a été également victime de la fuite de renseignements et qu’il s’est déjà fait voler son identité. On ne peut cependant pas encore établir un lien direct entre la fuite et ce vol.

Nouvelle protection

Par ailleurs, le PDG de Desjardins Guy Cormier a annoncé ce matin une nouvelle fonction pour protéger tous ses membres contre le vol de donnés.

« Vous êtes protégés que vous soyez touchés ou non par la fuite », a indiqué le PDG de Desjardins en conférence presse lundi matin.

Le numéro 1 de Desjardins a indiqué que l’institution voulait offrir un programme à ses membres 4,1 millions de membres particuliers et ses 300 000 entreprises.

M. Cormier a ajouté que cette nouvelle protection sera gratuite et durera à vie.

Dès demain matin, les clients pourront se prévaloir de ce service de protection automatiquement, sans avoir besoin de poser de gestes, a indiqué M.Cormier.