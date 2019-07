Les vapoteurs fument moins de cigarettes mais rechutent plus

Les fumeurs qui utilisent la cigarette électronique ont tendance à diminuer leur consommation de tabac et à davantage tenter d'arrêter que les autres fumeurs, mais la vape est aussi associée à une plus grande probabilité de rechute, conclut une étude publiée lundi.

Depuis l'essor de la e-cigarette, à la fin des années 2000, de nombreuses études cherchent à déterminer s'il s'agit d'une aide efficace ou non à l'arrêt du tabac.

Pour tenter de répondre à cette question, l'équipe de Ramchandar Gomajee, chercheur à l'Inserm et à l'université Paris-Sorbonne, a suivi pendant près de deux ans 5.400 fumeurs quotidiens et 2025 anciens fumeurs appartenant à la cohorte Constances, vaste enquête de santé publique française qui suit 200 000 volontaires âgés de 18 à 69 ans.

Résultat, à la fin de la période observée, les fumeurs-vapoteurs fumaient en moyenne 4,4 cigarettes de moins par jour, alors que les fumeurs n'utilisant pas la cigarette électronique n'avaient diminué leur consommation quotidienne que de 2,7 cigarettes, selon leurs résultats, publiés dans la revue américaine Jama Internal Medicine.

Par ailleurs, les adeptes de la vape étaient 67% plus nombreux à avoir essayé d'arrêter de fumer au moins une fois. Ceux qui utilisaient ce dispositif depuis plus d'un an étaient même deux fois plus nombreux à avoir tenté un arrêt du tabac.

En revanche, «parmi les anciens fumeurs, l'usage de la cigarette électronique est associé à une probabilité plus élevée de recommencer à fumer».

Parmi les 2.025 «anciens fumeurs» au moment du début de l'étude, ceux qui utilisaient régulièrement la cigarette électronique ont en effet été 70% plus nombreux à reprendre le tabac que les autres ex-fumeurs.

Les auteurs de l'article reconnaissent que leur recherche présente certaines faiblesses. Ainsi, ils ne disposaient pas d'information sur la motivation des utilisateurs de e-cigarettes. Impossible donc d'affirmer qu'ils s'en servent avec l'intention de diminuer ou d'arrêter la cigarette, même si d'autres travaux ont montré que c'est généralement le cas.

Si cette étude ne permet pas de conclure que le vapotage est efficace pour arrêter durablement la cigarette, elle établit que la e-cigarette peut «aider les individus à diminuer leur consommation de tabac et à démarrer un arrêt du tabac», ajoutent-ils, soulignant le nombre important de participants et la durée du suivi.

Selon les chiffres de Santé publique France, 3,8% des Français utilisaient quotidiennement la cigarette électronique en 2018. Ce dispositif est désormais choisi par plus du quart des fumeurs (27%) comme aide à l'arrêt du tabac, devant les substituts nicotiniques (patchs, gommes, etc/18%), plus de la moitié tentant eux d'arrêter sans aucune aide.