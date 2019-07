Voici l’acteur qui incarnera Elvis Presley!

Le réalisateur derrière les succès «Moulin Rouge» et «Romeo + Juliet» a annoncé quel acteur va incarner le King dans son prochain film.

C’est le jeune Austin Butler, 27 ans, qui aura la lourde tâche de représenter Elvis Presley dans le film de Baz Luhrmann.

Le tournage du film doit commencer l’an prochain en Australie et porter sur la carrière du King dans les années 1950 et 1960 aux États-Unis.

On a notamment pu voir la vedette montante dans le film «The Dead Don't Die» et dans des séries jeunesse, et il sera bientôt à l’affiche du film «Once Upon a Time ... in Hollywood» de Quentin Tarantino.

«You have made my life complete, and I love you so», a simplement écrit Austin Butler sur Instagram, des mots tirées de la chanson «Love me tender», d’Elvis.

«Je savais que je ne pouvais pas faire ce film si la distribution n’était pas tout à fait parfaite. Nous avons cherché un acteur capable d’évoquer le mouvement naturel singulier et les qualités vocales de cette star sans égale, mais aussi la vulnérabilité intérieure de l’artiste», a expliqué Baz Luhrmann à «Deadline».

«Tout au long du processus de distribution, ce fut un honneur pour moi de rencontrer un si vaste éventail de talents. J'avais entendu parler d'Austin Butler depuis son rôle de premier plan aux côtés de Denzel Washington dans «The Iceman Cometh» à Broadway. Et lors de tests et lors d'ateliers de musique et de performances, j'ai su sans aucun doute que j'avais trouvé quelqu'un qui pourrait incarner l'esprit de l'une des figures musicales les plus emblématiques du monde», a ajouté le réalisateur.

L’actrice Vanessa Hudgens, en couple avec Austin Butler, n’a pas tardé à commenter l’annonce du choix de son copain pour le rôle. «Je suis très excitée! Je suis si fière de toi mon chéri», a écrit l’actrice sur Instagram.

L’acteur Tom Hanks incarnera le gérant de longue date du King, le Colonel Tom Parker.

On doit aussi à Baz Luhrmann la réalisation des films «The Great Gatsby» et «Australia».