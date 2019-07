Ces chanteurs célèbrent 20 ans de carrière

Le temps passe. Ou, plutôt, file, disent certains artistes. Pour plusieurs, des débuts musicaux prometteurs se sont transformés en carrière qui s'échelonne ou s'étalera bientôt sur deux décennies. Coup d'oeil sur huit d'entre eux bien connus au Québec.

Vincent Vallières

Avec son visage encore tout jeune, il est étonnant de réaliser que la carrière de Vincent Vallières a franchi la barre des deux décennies. En avril, il a complété «Face A/Face B», une tournée directement liée à cet anniversaire durant laquelle il a revisité sur scène ses troisième et quatrième opus, «Chacun dans son espace» et «Le repère tranquille», dans leur entièreté.

C'est en 1999 que l'auteur-compositeur-interprète de Sherbrooke a officiellement commencé à faire sa marque dans l'industrie du disque avec «Trente arpents». Celui à qui on doit le populaire témoignage d’amour «On va s'aimer encore» a notamment mis la main sur le Félix de l'Interprète masculin de l’année lors du Gala de l'ADISQ en 2012.

Kaïn

C'est en 1999, à Drummondville, qu'a été formé le groupe pop Kaïn. Si certains membres ont fait leurs valises au fil des ans, le leader Steve Veilleux a toujours monté la garde. Après de belles prestations à différents concours, les musiciens ont lancé, en 2004, leur premier album, «Pop culture». La chanson «Parle-moi d'toi» et son vidéoclip leur ont valu une importante rotation sur les ondes radiophoniques et télévisées.

Portée par le grand succès «Embarque ma belle», la bande à Steve Veilleux a ensuite mis la main sur le Félix du Groupe de l'année au Gala de l'ADISQ 2006. Pour célébrer deux décennies de carrière, les gars ont annoncé une tournée-anniversaire au Québec et le lancement d'un double album l'an prochain.

IMA

IMA soulignera en 2020 ses 20 ans de carrière dans le merveilleux monde de la musique. Celle qui a gagné le Premier prix d'interprétation et reçu la Mention du public au concours «Ma première Place des Arts», en 2001, misera sur le renouveau pour ponctuer deux décennies de travail.

Avec la sortie d'un 10e album, elle promet une «évolution». L'extrait «J'y vois» a été dévoilé il y a quelques semaines déjà. Outre ses succès sur disque (son effort «Smile» a notamment franchi le cap des 100 000 copies vendues), l'artiste a proposé, à la fin de 2016, son premier livre, intitulé «Merci la vie».

Gabrielle Destroismaisons

À 16 ans, Gabrielle Destroismaisons a entamé sa carrière professionnelle de chanteuse. Elle a rapidement réussi son entrée dans le monde de la musique pop au Québec en raison de la popularité de son album «Et cetera», dont 100 000 copies se sont envolées grâce à la pièce-titre et «Le big bang». De 2000 à 2004, elle a proposé trois disques.

Les choses se sont toutefois calmées depuis, mais rien n'empêche encore l'interprète de prendre le micro et de se laisser gagner par le rythme, comme en font foi ses participations à diverses revues musicales, dont «Je reviens chez nous», présentée cet été au Théâtre Hector-Charland de L’Assomption et au Carré 150 de Victoriaville. Parce qu'elle compte chanter toujours, un retour en studio est envisageable.

Stefie Shock

Il y a un peu plus de 30 ans, Stefie Shock a laissé parler son désir de faire de la musique en joignant le groupe rock Sacred Cult à titre de batteur. Puis, il s'est mis à l'écriture de chansons. Prêt pour l'aventure solo, il a enregistré un premier album, «Presque rien», avant de se faire remarquer aux FrancoFolies de Montréal. C'est en 2003 qu'il a lancé «Le décor», son effort le plus populaire grâce aux tubes «L'amour dans le désert», «Un homme à la mer» et «Tout le monde est triste».

À 50 ans et à l'aube des 20 ans de la naissance de son premier opus, il a concocté «Le fruit du hasard», un disque paru cette année.

Marc-André Fortin

L'année 2000 a été marquante pour Marc-André Fortin. L'artiste originaire du Lac-Saint-Jean a non seulement décidé de se lancer dans le vide en chantant pour la première fois devant public, mais il a aussi commencé à garnir sa feuille de route de récompenses. Sa plus remarquée est sans doute celle qu'il a obtenue en finale du concours «Star Académie», à TVA, où il a été sacré gagnant, devant des millions de téléspectateurs, en 2005.

De nombreux projets plus tard, l'artiste de 37 ans se plaît à mêler les genres et les événements, accordant toujours une place particulière à l'équipe de Québec Issime qu'il a retrouvée à maintes reprises. En mai, il a lancé «D'où je viens», une compilation proposant un retour sur ses 10 dernières années.

Les Petites Tounes

Chanter pour les enfants pendant deux décennies et toujours avoir le feu sacré, ça se peut? Oui. Les troubadours des Petites Tounes en sont la preuve vivante. Avec sept albums à son actif (le plus récent, «Dans l'univers», a été lancé fin 2018), le quatuor ne cesse de monter sur scène devant un jeune public. Il a même sa propre tribune à la télévision.

Mêlant les genres, les quatre musiciens fondateurs - dont Claude Samson, guitariste du groupe Vilain Pingouin - ont su charmer les foules, mais aussi les gens de l'industrie du disque. Leur opus «Au grand galop!» leur a d'ailleurs permis de gagner le Félix remis pour l'Album jeunesse de l'année, en 2011.

Marc Déry

Marc Déry est en mode célébration. Celui qui s'est fait connaître en tant que chanteur de la formation Zébulon a maintenant 20 ans de parcours en solo dans le corps. Et il a encore le goût de faire de la musique. Entouré de plusieurs invités, il a pris plaisir à revisiter les grands pans de sa route lors du spectacle extérieur «Marc Déry, 20 ans déjà!», présenté aux récentes Francos de Montréal.

Celui qui a lancé quatre opus de 1999 à 2011 s'apprête à revenir sur disque avec «Atterrissage», un effort studio qui doit être dévoilé le 13 septembre. Sa nouvelle pièce «Miss météo» a été lancée à la mi-juin.