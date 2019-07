Képinski, Kwenders et Kanapé Fontaine à Présence autochtone

Le 29e festival Présence autochtone dévoilait mardi sa programmation, qui se déploiera sur la Place des Festivals du 6 au 14 août prochain.

Sur la scène Québecor, l’artiste engagée féministe Mama Mihirangi fera découvrir l’univers culturel maori et proposera aux montréalaises un atelier de haka, une danse chantée, les mercredi 7 et jeudi 8 août.

Ce même soir, le premier de deux grands concerts consécutifs, «Katajjaq et Khoomii, chorus Nunavik/Mongolie», offrira des démonstrations de chants de gorge avec les harmonies gutturales de Lydia Etok, Nina Segalowitz, Tamir Hargana, les musiciens de Oktoécho, de Montréal, et de Orchid Ensemble, de Vancouver.

Lido Pimienta, Pierre Kwenders, Quantum Tangle, Lydia Képinski, Matt Comeau, Soleil Launière, Young Feather Singers et Vildá mélangeront leurs styles lors d’une célébration de la musique nomade tenue le vendredi 9 août, et intitulée «Nikamotan MTL – nicto».

Le spectacle chorégraphique que représente le défilé «L’Amitié nuestroamericana» partira de la Place Jacques-Cartier, le samedi 10 août, dès 17 h 30, et aboutira à la Place des Festivals après des détours par les rues Notre-Dame et Saint-Laurent. On y soulignera la diversité culturelle de Montréal et l’apport des Premières Nations. S’y côtoieront 1500 danseurs costumés dans les traditions de 33 pays.

Florent Vollant sera également en prestation avec l’Orchestre symphonique de Montréal à la Cinquième Salle, le 9 août.

Présence autochtone comptant également d’importants volets cinéma et arts visuels, le film d’ouverture de l’événement sera «NIN E TEPUEIAN (Mon cri)», de Santiago Bertolino. L’œuvre suit la poète innue Natasha Kanapé Fontaine sur une période d’un an.

Toute la programmation de la 29e édition de Présence autochtone est disponible en ligne, au https://www.presenceautochtone.ca/