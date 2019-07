Le Parc Safari exposé à la rougeole

Une personne atteinte de la rougeole et considérée contagieuse a fréquenté le Parc Safari vendredi dernier, avertit le gouvernement du Québec sur son site internet.

Elle a été présente sur le site de Hemmingford, en Montérégie, le 12 juillet entre 11 h 30 et 15 h 30, et plus particulièrement, elle aurait été dans le tunnel des félins entre 13 h et 15 h 15. Les personnes à risque de complications qui auraient été dans ce tunnel au même moment doivent contacter Info-Santé.

Les clients qui ont fréquenté le Parc Safari durant cette plage horaire doivent surveiller l’apparition de symptômes jusqu’au 30 juillet.

Nouveaux lieux d’exposition à Laval

De nouveaux lieux d’exposition ont été ciblés à Laval. Une personne considérée contagieuse a fréquenté le restaurant McDonald’s du 2895, boulevard de la Concorde Est, le 12 juillet de 18 h 15 à 20 h 30.

Le Centre de la nature de Laval fait également partie de la liste. Voici la liste détaillée des heures d'exposition :

Piscine Saint-Vincent, Centre de la nature de Laval (Personnes ayant fréquenté la piscine) : 9 juillet entre 10 h et 11 h

Piscine Saint-Vincent, Centre de la nature de Laval (Personnes ayant fréquenté le vestiaire des femmes) : 9 juillet entre 10 h et 12 h

Centre de la nature de Laval (Personnes ayant fréquenté les toilettes des femmes du restaurant) : 9 juillet entre 13 h 30 et 14 h 45

Piscine Saint-Vincent, Centre de la nature de Laval (Personnes ayant fréquenté la piscine) : 10 juillet entre 10 h et 11 h et entre 13 h et 14 h 30

Piscine Saint-Vincent, Centre de la nature de Laval (Personnes ayant fréquenté le vestiaire des femmes) : 10 juillet entre 10 h et 12 h et entre 13 h et 15 h 30

La personne atteinte du virus a aussi visité, jeudi, la pharmacie Jean Coutu du 2065, boulevard des Laurentides, entre 11 h 30 et 13 h 30, et la pharmacie Pharmaprix du 1768, boulevard des Laurentides, entre 12 h et 13 h 30, jeudi.

Un virus dangereux

Afin de limiter la propagation de la maladie, une intervention est en cours pour identifier les personnes pouvant avoir été exposées au virus.

Hautement contagieux, le virus de la rougeole est considéré comme très dangereux. Cette maladie se manifeste notamment par une forte fièvre, un écoulement nasal et de la toux, suivis par l'apparition de plaque rouge sur le corps, et peut aller jusqu'à causer la mort.

Il est à noter qu'une personne que la période d'incubation du virus est de 7 à 14 jours entre l'exposition et l'apparition des premiers symptômes. Une personne porteuse du virus devient contagieuse environ quatre jours avant l'apparition des plaques rouges et le demeure pendant quatre autres jours par la suite.

Les gens les plus vulnérables à la maladie, soit les bébés de moins d'un an, les personnes au système immunitaire affaibli et les femmes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre cette maladie, sont invités à se faire évaluer pour recevoir une injection d'anticorps. Ce traitement préventif doit cependant être administré.

Pour en savoir plus, les gens faisant partie de ces groupes sont invités à téléphoner à Info-Santé au 811 et à visiter le quebec.ca/rougeole.