Boîte de soupe et pigeons géants près du métro Longueuil

Les passants qui circulent à proximité du métro Longueuil peuvent admirer depuis le début de l'été des pigeons géants qui reluquent une boîte de soupe Campbell surdimensionnée. La sculpture, intitulée «L'Odyssée», fait réagir sur les réseaux sociaux en raison de son aspect ludique.

La Ville de Longueuil a saisi l'occasion de présenter cette oeuvre du duo de sculpteurs Cooke-Sasseville, originaire de Québec, pour la période estivale. Ces derniers sont également derrière l'oeuvre Les deux cerfs de bronze situé aux abords du Centre Vidéotron.

«L'oeuvre est surdimensionnée et amène un aspect ludique, elle présente un thème que l'on connaît bien qui fait référence au Pop Art et à Andy Warhol», a expliqué la chef de division et concertation à la direction de la culture de la Ville de Longueuil, Dominique Malenfant-Gamache.

Cette dernière mentionne que cette œuvre, exposée à la place Charles-LeMoyne, est bien accueillie par les petits et grands. «Il y a beaucoup de réactions positives, on voit des gens se photographier avec la sculpture et partager le tout sur Instagram et Facebook», a mentionné Mme Malenfant-Gamache.

L'oeuvre a été prêtée gratuitement par les sculpteurs Jean-François Cooke et Pierre Sasseville à la Ville de Longueuil de mai à octobre.