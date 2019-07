Des chirurgies presque miraculeuses pour corriger les «becs-de-lièvre»

Des bébés naissent chaque année au Québec avec une malformation de la bouche qu'on appelait communément «bec-de-lièvre». Heureusement, des chirurgiens du CHU Sainte-Justine font de petits miracles pour ces petits.

Un enfant sur 700 naît avec une fente palatine. Certains d’entre eux ont besoin de trois de ces interventions chirurgicales : c’est le cas d’Arthur.

À cinq mois, on lui a refermé la lèvre, la gencive et replacé le nez. À l’âge d’un an, on a reconstruit son palais inexistant en utilisant une greffe osseuse provenant de sa hanche. Il se prépare maintenant à subir sa troisième chirurgie.

Plusieurs facteurs

Il est encore difficile d'expliquer pourquoi des enfants viennent au monde avec cette malformation. De potentiels facteurs génétiques et environnementaux ont entre autres été identités.

«Il y a des médicaments qui peuvent causer des fissures labiopalatines chez les mères qui les ingèrent, comme les médicaments pour l'épilepsie. Un fort tabagisme aussi [...] C'est donc multifactoriel», explique Dre Patricoia Boroluzzi, chirurgienne plastique au CHU Sainte-Justine.

Les enfants qui naissent avec une fente palatine sont aussi suivis de près psychologiquement.

«Le grand travail, c'est de s'accepter comme on est. C'est un peu le travail qu'on a tous à faire, mais ces enfants ont un défi supplémentaire à cause de leur différence faciale», conclut Mylène Duval, psychologue au CHU Sainte-Justine.