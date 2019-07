Images saisissantes d’un écrasement d’avion dans un hangar

Des images saisissantes d'un écrasement d'avion qui a fait dix morts, à la fin juin au Texas.

On y voit le petit appareil qui vole très bas, et tout à coup, il se renverse et s'écrase dans un hangar de l'aéroport.

L'avion prend presque aussitôt feu après l'impact.

Les deux pilotes et les huit passagers n'ont eu aucune chance.

Les enquêteurs ont précisé que l'écrasement est survenu au décollage.

Des témoins cités dans le rapport préliminaire affirment que l'avion semblait manquer de puissance en quittant la piste.