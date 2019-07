La mère de la petite fugueuse l'implore de rentrer à la maison

Morte d’inquiétude, la mère d’une jeune fugueuse portée disparue en Mauricie a souhaité lancer un appel à sa fille, dont elle est sans nouvelles depuis deux jours.

Émy Berthiaume, âgée de seulement 11 ans, manque à l’appel depuis lundi, jour où elle a quitté son domicile. Des amis l’auraient aperçue hier soir, vers 19h45, dans le secteur de Grand-Mère.

Mais c’est toujours le silence radio dans sa famille. Sa mère, Marie-Hélène Pagé, l’implore de rentrer et invite ses amis à parler s’ils savent quelque chose.

«Émy, je t'aime»

«Émy, je t’aime. Je t’aime vraiment beaucoup malgré tout. On se chicane des fois, mais je t’aime. Il faut que tu reviennes à la maison, pour vrai! Je suis vraiment, vraiment, vraiment inquiète... Tout le monde dans l’entourage est inquiet, tout le monde te cherche. Reviens, s’il te plaît», a-t-elle lancé à son endroit, mercredi.

«Ma fille est jeune et même si c’est des amis qui veulent la cacher, n’importe quoi, le moindre détail, communiquez avec la police, c’est vraiment important», a poursuivi Mme Pagé.

La police croit qu’elle se trouve toujours dans le secteur de Grand-Mère et demande l’aide du public pour la retrouver.

«Tout le monde a hâte de la retrouver, on travaille beaucoup en collaboration avec la famille, avec la Sûreté du Québec, a expliqué Carole Arbelot, du Service de police de Trois-Rivières. [...] Oui, on est inquiets, mais aussi, cette jeune fille là semble être avec des groupes d’amis, donc on ne parle pas de gangs de rue ou de proxénétisme pour l’instant.»

Émy Berthiaume mesure 1,60 m et pèse 40 kg. Elle a les yeux bleus et les cheveux bruns. Elle serait vêtue d’un coton ouaté noir avec capuchon et écritures blanches aux épaules. Elle porterait aussi un pantalon noir et un sac à dos rose avec le dessus brun.

La police invite toute personne qui a des informations à fournir dans ce dossier à communiquer avec le 819-691-2929, #6.