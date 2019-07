Lauryn Hill sera du premier LVL UP! à Laval

L’événement LVL UP! lab numérique et musique urbaine accueillera deux invités de marque pour sa première édition, la chanteuse hip-hop Lauryn Hill et l’artiste reggaeton J. Balvin.

L’ex-reine du groupe Fugees se produira ainsi à la Place Bell de Laval le 21 septembre, tandis que son confrère colombien offrira un concert au même endroit le lendemain, dimanche 22 septembre. Les billets pour ces deux rendez-vous peuvent être achetés au evenko.ca, à la Place Bell ou au 1(855)634-4472.

Instigué par le diffuseur [co]motion, evenko et HUB Studio, le nouveau festival LVL UP! est un «laboratoire» qui conciliera les mondes de la musique urbaine et des arts numériques et se tiendra pour la première fois du 19 au 22 septembre 2019, dans le quadrilatère Montmorency, à Laval.

Des prestations gratuites de Rymz, High Klassified, DJ Kelly s’ajouteront aux passages de Sarahmée, Zach Zoya, Koriass, Fouki et plusieurs autres déjà prévus à la programmation.

Plus d’informations sur le premier LVL UP! sont disponibles en ligne (lvluplab.com).