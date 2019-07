Où peut-on obtenir le panier d’épicerie le moins cher?

Plusieurs grandes bannières se targuent d’offrir le panier d’épicerie le moins cher. Protégez-vous a mené une étude afin de déterminer où les consommateurs peuvent acheter les produits d’alimentation au plus faible coût.

Voyez l’entrevue avec la journaliste Clémence Lamarche dans la vidéo ci-dessus.

Costco est le supermarché qui arrive en tête de ce palmarès. Sur les 93 produits analysés, 43 affichent le prix le plus bas dans ce magasin. De plus, l’ensemble du panier y est 12 % moins cher.

Néanmoins, tout n’est pas rose chez Costco. Parmi les irritants figurent le fort achalandage, le suremballage, le manque de choix et la difficulté à identifier les produits locaux.

D’autre part, Walmart offre les produits pour bébé, les produits personnels et les produits nettoyants les moins chers. Par exemple, ils offrent les couches au meilleur prix.

Parmi les autres supermarchés, Maxi offre les fruits et légumes au meilleur prix. Super C arrive au dernier rang de la liste. Différentes bannières d’épicerie telles que Metro, IGA et Provigo n’ont pas été incluses.

Cette étude a été réalisée sur trois semaines et plus de 1500 prix ont été comparés.