Poursuite policière sur 27 km près de Rimouski

Un fuyard a tenu en haleine les policiers de la Sûreté du Québec sur une distance de 27 kilomètres, avant de se rendre près de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, mardi soir.

Vers 22 h 40, le conducteur dans la vingtaine a dépassé sur leur gauche à toute vitesse les policiers sur la route 132, en direction est, à Saint-Simon.

À cet endroit, l’autoroute 20 est interrompue et la route 132 possède trois voies, tout près du fleuve.

Les patrouilleurs ont naturellement tenté d’intercepter l’automobiliste, mais ce dernier a refusé de s’immobiliser et a plutôt amorcé une poursuite policière.

Le suspect a été retrouvé près du parc national du Bic. Il s’était réfugié derrière un commerce et était étendu au sol, en dehors de son véhicule.

«Personne n’a été blessé et il n’y a pas eu collision. Le suspect a été arrêté pour conduite dangereuse et fuite. Le dossier sera soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales qui déterminera si des accusations vont être portées», dit Béatrice Dorsainville, porte-parole de la SQ.