Une 9e carcasse de béluga retrouvée cette année

Un autre béluga a été retrouvé sans vie au Bas-Saint-Laurent mardi. C'est la 9e carcasse qui est retrouvée depuis le début de l'année 2019.

La femelle béluga, qui a été aperçue pour la première fois mardi, à la hauteur de Grosses-Roches, sera déplacée vers la faculté de médecine de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe, mercredi, afin qu'une nécropsie complète soit effectuée.

On peut déjà apercevoir que la femelle était gestante et possiblement en train de mettre bas. Toutefois, on ne peut tirer aucune conclusion sur la cause de sa mort avant que la nécropsie ne soit réalisée.

Depuis cinq ans, on trouve en moyenne entre 15 et 20 bélugas morts sur les rives du fleuve Saint-Laurent.

Les bélugas du Saint-Laurent sont officiellement en voie de disparition depuis 2016. On compte moins de 900 individus.