«Car surfing» dans Montcalm: accusation plus grave après le décès de la victime

Déjà accusé de négligence criminelle et de conduite dangereuse à la suite d’un accident de «car surfing» survenu dans le quartier Montcalm en avril dernier, un jeune homme de 20 ans a vu les accusations qui pèsent sur lui s’aggraver à la suite du décès de la victime.

Le 12 avril dernier, un groupe de jeunes se trouvait dans la rue des Franciscains, près de la côte de l’Aqueduc, vers 20h. À ce moment, un jeune homme en planche à roulettes s’est accroché au véhicule conduit par Dustin Duggan.

Tandis que le véhicule était en marche, Guillaume Keyser-Leblond, qui était sur la planche à roulettes, est subitement tombé au sol. Le jeune homme était inconscient à l’arrivée des ambulanciers.

Il avait été conduit à l’hôpital, où les autorités avaient indiqué que l’homme de 24 ans était entre la vie et la mort.

Accusation

Le conducteur, Dustin Duggan, avait été arrêté par les policiers et avait comparu dès le lendemain pour faire face à deux accusations de conduite dangereuse et négligence criminelle causant des lésions. Il avait été remis en liberté le jour même sous certaines conditions.

Or Guillaume Leblond est décédé environ deux semaines après l’accident dans la rue des Franciscains, le 30 avril dernier, à l’hôpital de l’Enfant-Jésus. Après le décès, un mandat d’arrestation a été lancé contre l’accusé Dustin Duggan, pour que celui-ci fasse l'objet de nouvelles accusations, plus graves, de négligence criminelle et de conduite dangereuse causant la mort.

Ce mandat d’arrestation a cependant été suspendu puisque Duggan devait déjà comparaître aujourd'hui pour la suite des procédures.

Malgré les accusations plus graves qui pourraient lui valoir l’emprisonnement à perpétuité, Dustin Duggan a pu recouvrer la liberté après avoir été brièvement incarcéré. Les conditions de sa remise en liberté sont toutefois demeurées les mêmes que lors de sa libération, après l’accident, en avril.