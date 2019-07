Déménagement cauchemardesque dans un logement inhabitable

Une femme de Victoriaville traverse un cauchemar depuis son déménagement, un cas qui rappelle à quel point il est important de connaître ses droits en tant que locataire.

Kim Thibert a visité le 5 juillet dernier le logement où elle vient d’emménager, rue Saint-Paul. À ce moment-là, le propriétaire reconnaissait qu’il y avait des rénovations à faire, mais on l’assurait que l’endroit serait habitable le jour du déménagement.

La réalité est tout autre. Au sous-sol, tous les planchers ont dû être retirés parce qu’ils étaient imbibés d’urine de chat.

«La moisissure, on la sent, l’urine, l’ammoniac... J’ai commencé à jeter tout ce qui était en dehors des sacs, c’est dégueulasse!» a relaté Mme Thibert.

Alors qu’elle sablait les murs à l’étage - qui étaient très sales, soit dit en passant -, l’un d’entre eux s’est effondré, révélant de la moisissure à l’intérieur.

«Pendant que les gars font le déménagement, je commence à sabler en haut, et c’est là qu’il est tombé, poursuit la locataire. À cause des infiltrations d’eau qu’il y a eu il y a deux ans, il m’a dit qu’il a changé les fenêtres il y a deux ans, mais toi, ton contracteur, il est au courant qu’entre les murs, c’était moisi, là!»

La situation exaspère d’autant plus que Kim Thibert a un enfant de six ans qui ne peut pas vivre dans ces conditions d’insalubrité.

«Il faudrait que je paye deux loyers, il faudrait que je paye deux déménagements, et là, je ne peux pas voir mon fils... Ça n’a pas de bon sang, là», s’indigne la mère de famille qui ne compte pas en rester là.

Ils sont d’ailleurs hébergés temporairement par des amis, mais Mme Thibert fait affaire avec la Croix-Rouge pour l’aider à trouver une solution.

«Il me semble que ça doit être au propriétaire de s’occuper de relocaliser le locataire, si l’environnement est comme ça», lance un jeune homme l’accompagne, découragé.

Dans les dernières heures, Kim Thibert a envoyé un avis d’abandon pour signifier qu’elle n’est plus intéressée à ce logement et qu’elle ne souhaite plus y être liée.

Elle a également envoyé une mise en demeure au propriétaire, lui demandant d’être dédommagée notamment pour les frais de déménagement, pour les travaux qu’elle a déjà entrepris et pour la semaine de congé qu’elle a prise pour emménager dans ce nouveau logement, tout nettoyer et s’installer.