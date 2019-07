Des nouvelles de la santé de Maman Dion

Claudette Dion a donné des nouvelles de l’état de santé de sa mère, Thérèse Tanguay Dion, dans une entrevue accordée à «Échos Vedettes», dans l’édition du magazine en kiosque depuis jeudi.

Directrice générale et porte-parole de la Fondation Maman Dion depuis 18 mois, Claudette Dion s’est confiée à la publication artistique lors d’une journée de rassemblement de 200 bénévoles de l’organisation, le 13 juillet dernier. Amis, commanditaires et membres de la famille Dion ont alors préparé 2000 sacs d’école destinés à des enfants défavorisés.

«Maman est vieillissante», a spécifié Claudette Dion au journaliste Francis Bolduc. La grande sœur de Céline a raconté que la matriarche du clan Dion, qui est âgée de 92 ans, vit toujours dans sa maison située au bord de l’eau, à Laval, avec sa fille aînée, Denise.

Selon Claudette, sa mère a perdu de l’acuité visuelle, son audition et son énergie ne sont plus ce qu’elles étaient et sa mémoire commence à lui jouer des tours.

«Heureusement, elle a encore de bons souvenirs à nous raconter», a dit Claudette.

Selon elle, Thérèse Tanguay Dion prendrait encore plaisir à se rendre en Floride en voiture pendant les mois d’hiver et s’impliquerait encore dans la fondation qui porte son nom, lorsque c'est possible pour elle.

«Ce qu’elle avait à donner, elle l’a donné. Là, c’est à nous de lui donner de l’attention et de l’amour», a conclu Claudette Dion.