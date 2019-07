Il tente de voler une voiture, mais ignore la conduite manuelle

Un homme de la Floride a bien tenté de cambrioler une voiture et de s’échapper à bord de celle-ci, mais il a été considérablement ralenti par sa propre inhabileté à maîtriser une boîte de transmission manuelle.

Selon les policiers, Jaylen Alexander, 25 ans, a violenté une personne âgée pour s’emparer de son véhicule. Alexander aurait attaqué sa victime alors que celle-ci plaçait sa marchette dans le coffre de sa voiture, avant de s’emparer du véhicule et de barrer les portes.

Or lorsqu’il a tenté de prendre la poudre d’escampette, Alexander aurait fait caler la voiture à plusieurs reprises, ce qui a forcé le criminel à l’abandonner.

Les autorités indiquent qu’il dérobé un autre véhicule quelques minutes plus tard, avant d’être rattrapé par les policiers.

Alexander a été accusé de vol de voiture et d’agression sur une personne âgée de 65 ans et plus.