L'énergie éolienne, un investissement payant pour les municipalités de l'Est-du-Québec

Vingt ans après le lancement de la filière éolienne au Québec, cette énergie renouvelable ne fait toujours pas l'unanimité. Pourtant, le monde municipal de l'est de la province, lui, y tire son profit.

Concrètement, ça fait à peine quatre ou cinq ans que les municipalités et les MRC du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont décidé de s'impliquer dans le développement éolien, de devenir partenaire de grands joueurs privés de cette industrie, bref de conclure des partenariats public-privé.

Par exemple, la MRC de La Mitis est actionnaire dans les parcs éoliens du Lac Mitis, du Lac Alfred, Nicolas-Riou et Roncevaux. Et pour 2018 seulement, elle en a tiré des revenus nets de 2,7 millions $, de l'argent que les municipalités se partagent.

Et dès le départ, les élus de ces municipalités ont décidé que les revenus de l'éolien serviraient à faire du développement économique.

«Nous, avec les revenus qu'on tire de ça, on bâtit des arénas, on aide à la mise en place de marchés publics. Cet argent-là provient de nos revenus, on est autonome et on fait moins appel aux subsides du gouvernement, c'est une bonne chose pour tout le monde», a dit Bruno Paradis, le préfet de la MRC de La Mitis.

Éventuellement, les ententes pour l'achat de l'énergie de ces parcs éoliens par Hydro-Québec vont prendre fin. Et déjà, les élus du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie sont clairs, ils veulent renouveler ces contrats, en faire partie. Du même souffle, ils se disent aussi prêts à s'associer à de nouveaux projets éoliens.

«C'est un choix qui a été fait et que les élus ne regrettent pas. Si c'est à refaire et s'il y a d'autres projets, on prendra le temps d'analyser ça. Parce que les défis sont grands pour les municipalités et le fait d'aller chercher des revenus à l'externe de la contribution des contribuables, c'est toujours un gain positif pour les municipalités», a indiqué Chantale Lavoie, qui est préfet de la MRC de La Matapédia, elle-même partenaire dans trois parcs éoliens.